Карраскаль останется в ЦСКА на следующий сезон

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после победы своей команды в финале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» сообщил, что останется в армейском клубе на следующий сезон.

«Я очень доволен этой победой. Был замечат

Играть с «Краснодаром» непросто. Но мы добились очень важной победы. Перед серией пенальти я немного нервничал, но мы часто исполняем 11-метровые удары. Поэтому всё в порядке, для нас это привычно.

Какие у меня планы на будущее? Я буду веселиться и танцевать. Остаюсь ли в ЦСКА? Да, конечно», — цитирует колумбийца Metaratings.