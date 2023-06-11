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Карраскаль объявил, что остаётся в ЦСКА на следующий сезон

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после победы своей команды в финале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» сообщил, что останется в армейском клубе на следующий сезон.

Карраскаль останется в ЦСКА на следующий сезон
© Betassist

«Я очень доволен этой победой. Был замечат

Играть с «Краснодаром» непросто. Но мы добились очень важной победы. Перед серией пенальти я немного нервничал, но мы часто исполняем 11-метровые удары. Поэтому всё в порядке, для нас это привычно.

Какие у меня планы на будущее? Я буду веселиться и танцевать. Остаюсь ли в ЦСКА? Да, конечно», — цитирует колумбийца Metaratings.

Карраскаль в завершившемся сезоне провёл за ЦСКА во всех турнирах 34 матча. Он забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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