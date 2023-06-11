Газзаев назвал имя лучшего футболиста в истории России

«Я выбираю Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков. Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи!» — сказал Газзаев.