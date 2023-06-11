Газзаев назвал имя лучшего футболиста в истории России

Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал Акинфеева лучшим футболистом в истории России
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кто по его мнению, является лучшим футболистом в российской истории. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Я выбираю Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков. Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи!» — сказал Газзаев.
Ранее сообщалось, что Акинфеев выиграл 21-й трофей в карьере. Напомним, что 11 июня ЦСКА обыграл «Краснодар» в финале Кубка России по футболу.
Голкипер является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка. В 2005 году Акинфеев вместе с ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
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