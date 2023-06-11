УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер». Для «горожан» это первый трофей Лиги чемпионов за всю историю клуба. Родри, попавший в символическую сборную турнира, забил единственный гол в финале турнира.