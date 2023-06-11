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УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
© Газета.Ru

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»)

Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»)

Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брейне (все — «Манчестер Сити»)

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Напомним, «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер». Для «горожан» это первый трофей Лиги чемпионов за всю историю клуба. Родри, попавший в символическую сборную турнира, забил единственный гол в финале турнира.

Ранее Родри был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов. Также УЕФА назвал футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком турнира.

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