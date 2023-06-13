Месси ответил, сыграет ли еще на чемпионате мира

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года, передает Marca.
«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — сказал Месси.
3 июня Месси провел последний матч в составе «ПСЖ», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
Месси пополнил состав «ПСЖ» в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». Каталонцы не раз заявляли о желании вернуть аргентинца в состав клуба, но сделать это им помешали финансовые ограничения на потолок зарплат игроков команды.