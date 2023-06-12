В Китае пообещали организовать вечер с Месси за 39 тысяч евро

В Китае обещают устроить эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси за 39 тысяч евро. Правда, «организацией» такого мероприятия занимаются мошенники. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист прибыл в Пекин в субботу, 10 июня. После этого в сети появилось множество подозрительных предложений. Например, проход на стадион за 650 евро, индивидуальный VIP-пакет, включающий места в первом ряду, футболку с автографом аргентинца и возможность сфотографироваться с ним.

Как рассказали в полиции, перекупщики перепродают билеты более чем в три раза дороже их реальной стоимости, несмотря на то, что для входа на стадион необходимо предъявить чек на покупку и документ, удостоверяющий личность.

Товарищеский матч сборных Аргентины и Австралии пройдет 15 июня, начало — в 15:00 мск.

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил о возможных трудностях, с которыми столкнется аргентинский форвард Лионель Месси в американской Главной лиге футбола (MLS).

«Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, и легко ему не будет», — заявил Руни.