$82.64+0.5589.01+0.97

В Китае пообещали организовать вечер с Месси за 39 тысяч евро

В Китае обещают устроить эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси за 39 тысяч евро. Правда, «организацией» такого мероприятия занимаются мошенники. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Китае пообещали организовать вечер с Месси за 39 тысяч евро
© Reuters

Футболист прибыл в Пекин в субботу, 10 июня. После этого в сети появилось множество подозрительных предложений. Например, проход на стадион за 650 евро, индивидуальный VIP-пакет, включающий места в первом ряду, футболку с автографом аргентинца и возможность сфотографироваться с ним.

Как рассказали в полиции, перекупщики перепродают билеты более чем в три раза дороже их реальной стоимости, несмотря на то, что для входа на стадион необходимо предъявить чек на покупку и документ, удостоверяющий личность.

Товарищеский матч сборных Аргентины и Австралии пройдет 15 июня, начало — в 15:00 мск.

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил о возможных трудностях, с которыми столкнется аргентинский форвард Лионель Месси в американской Главной лиге футбола (MLS).

«Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, и легко ему не будет», — заявил Руни.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители