Тренер сборной Германии высказался о предстоящем матче с Украиной

«Игрокам сборной Украины будет приятно сыграть с Германией и получить возможность отвлечься от проблем, с которыми они сталкиваются у себя дома. Мы хотим гарантировать, что все, кто будут находится на стадионе, увидят привлекательную игру», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern&Germany.