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Зидан отреагировал на решение Бензема уйти из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на решение нападающего Карима Бензема покинуть «Королевский клуб». На минувшей неделе он стал игроком саудовского «Аль-Иттихада».

Зидан отреагировал на решение Бензема уйти из «Реала»
© Betassist

«Для меня было большой честью тренировать Бензема. Карим — игрок, который очень легко находит общий язык с остальными и знает всё, что нужно делать на поле», — цитирует Зидана Telefoot.

В минувшем сезоне Карим Бензема провёл 43 матча в составе «Реала» во всех турнирах и отметился 31 забитым мячом и шестью результативными передачами. 35-летний француз выступал за «сливочных» с 2009 года. В составе «Королевского клуба» он выиграл 25 трофеев, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов. На данный момент он является действующим обладателем «Золотого мяча».

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