Зидан отреагировал на решение Бензема уйти из «Реала»

«Для меня было большой честью тренировать Бензема. Карим — игрок, который очень легко находит общий язык с остальными и знает всё, что нужно делать на поле», — цитирует Зидана Telefoot.

В минувшем сезоне Карим Бензема провёл 43 матча в составе «Реала» во всех турнирах и отметился 31 забитым мячом и шестью результативными передачами. 35-летний француз выступал за «сливочных» с 2009 года. В составе «Королевского клуба» он выиграл 25 трофеев, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов. На данный момент он является действующим обладателем «Золотого мяча».