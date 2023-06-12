Месси не может покинуть отель в Китае из-за толпы фанатов

Приезд аргентинского нападающего Лионеля Месси в Китай вызвал такой огромный ажиотаж, что футболист не может покинуть отель.

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Как сообщает Global Times, Месси, по сути, оказался заперт в гостинице в Пекине. В воскресенье сборная Аргентины должна была провести тренировку перед товарищеским матчем против Австралии, но из-за фанатов ее пришлось отменить.

По данным издания, команда просто не могла покинуть отель, в котором проживает. И из-за соображений безопасности тренировка не состоялась.

Ранее стало известно, что Месси пришлось провести некоторое время в аэропорту из-за того, что он не взял с собой аргентинский паспорт. А по испанскому ему пришлось оформлять визу в ускоренном режиме.