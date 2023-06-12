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Ибрагимович не хочет возвращаться в «Милан» на административную должность

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не хочет работать в «Милане» на должности клубного менеджера, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Ибрагимович не хочет возвращаться в «Милан» на административную должность
© Чемпионат.com

По данным источника, миланский клуб готов был предложить 41 летнему экс-форварду должность в структуре клуба, но Ибрагимович не планирует рассматривать такой вариант. По окончании матча заключительного тура Серии А с «Вероной» (3:1), прошедшего в прошлый понедельник, швед объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

За «Милан» Златан Ибрагимович выступал в 2010–2012 и 2020–2023 годах. В сезоне 2022/2023 «красно-чёрные» заняли четвертое место в чемпионате Италии, а шведский нападающий отыграл четыре матча и забил один гол.

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