Ибрагимович не хочет возвращаться в «Милан» на административную должность

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не хочет работать в «Милане» на должности клубного менеджера, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

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По данным источника, миланский клуб готов был предложить 41 летнему экс-форварду должность в структуре клуба, но Ибрагимович не планирует рассматривать такой вариант. По окончании матча заключительного тура Серии А с «Вероной» (3:1), прошедшего в прошлый понедельник, швед объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.