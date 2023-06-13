Месси думал, что безвизовый въезд на Тайвань по испанскому паспорту распространяется на Китай
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, которого задержали в аэропорту Пекина, удивился, что его не пустили в страну без визы. 12 июня стало известно, что сотрудники аэропорта остановили футболиста из-за проблем с прохождением паспортного контроля.
Месси прилетел в Китай со своим испанским паспортом, но без визы, так как не знал, что она нужна ему для въезда в страну.
"Разве Тайвань — это не Китай?" — cпроcил Меccи, поcчитав, что по иcпанcкому паcпорту можно въехать не только в Тайвань, но и в Китай, cообщает немецкое издание Bild cо ccылкой на меcтные CМИ.
Также сообщалось, что Месси пришлось дожидаться в аэропорту около двух часов, пока миграционная служба выдала ему визу в качестве особого и срочного случая. 35-летний форвард прибыл в Китай для участия в товарищеской игре против сборной Австралии. Матч состоится в Пекине 15 июня.
Напомним, 7 мая Лионель Месси объявил о подписании контракта с американским клубом "Интер Майами", которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.
Ранее Лионель Месси назвал наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.