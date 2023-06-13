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Карпин: радоваться второму месту — пережитки прошлого

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему не стоит радоваться второму или третьему местам в чемпионате.

Карпин: радоваться второму месту — пережитки прошлого
© Betassist

«Мотивация — завершить сезон как можно выше. Пятое место лучше шестого. Но акцентировать внимание на серебре и бронзе, радоваться таким результатам — пережитки советского воспитания. В Испании подобного нет, там не вручают медали за второе место. Чемпионом стал «Зенит». ЦСКА финишировал вторым, «Спартак» — третьим, «Ростов» — четвёртым. Ну молодцы, посмотрели в таблицу — здорово, но продолжения нет, еврокубков нет. Медаль вручат, отлично. А Моуринью медаль за второе место просто выкинул, например», — цитирует Карпина Sport24.

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4 и по итогам сезона занял четвёртое место.

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