Карпин: радоваться второму месту — пережитки прошлого

«Мотивация — завершить сезон как можно выше. Пятое место лучше шестого. Но акцентировать внимание на серебре и бронзе, радоваться таким результатам — пережитки советского воспитания. В Испании подобного нет, там не вручают медали за второе место. Чемпионом стал «Зенит». ЦСКА финишировал вторым, «Спартак» — третьим, «Ростов» — четвёртым. Ну молодцы, посмотрели в таблицу — здорово, но продолжения нет, еврокубков нет. Медаль вручат, отлично. А Моуринью медаль за второе место просто выкинул, например», — цитирует Карпина Sport24.