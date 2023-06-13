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Буффон оценил вклад Берлускони в развитие мирового футбола

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отреагировал на известие о кончине бывшего президента итальянского «Милана» Сильвио Берлускони.

Буффон оценил вклад Берлускони в развитие мирового футбола
© GETTY IMAGES

«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников. Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», — приводит слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.

В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.

Напомним, Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», а в 2018-м приобрёл «Монцу». Политик являлся лидером партии «Вперёд, Италия», а также он трижды занимал должность премьер-министра Италии (1994, 2001-2006 и 2008-2011).

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