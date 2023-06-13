Буффон оценил вклад Берлускони в развитие мирового футбола

«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников. Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», — приводит слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.

В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.