РПЛ в следующем сезоне могут пополнить два новых арбитра
Ротация арбитров между МИР Российской премьер лигой (РПЛ) и МЕЛБЕТ Первой Лигой в следующем сезоне, предположительно, составит два человека, сообщил «Матч ТВ» глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Российский футбольный сезон завершился в воскресенье суперфиналом FONBET Кубка страны, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Победителем РПЛ стал петербургский «Зенит». По ходу чемпионата произошло несколько скандальных эпизодов, связанных с работой арбитров.
— Будут ли новые имена в РПЛ в следующем сезоне?
— Да, они будут, 100%. Мы будем подводить итоги. У нас есть подготовленные рейтинги, есть арбитры с необходимой лицензией и есть те, кто еще учится. Будут и те, кто уйдет вниз, так как не показал необходимого качества в премьер лиге. Окончательно это будет решение ЭСК, но в настоящий момент думаем, что ротация составит как минимум два человека. То есть два человека в РПЛ, два — в Первую лигу, — сказал Каманцев «Матч ТВ».
Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.