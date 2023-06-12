$82.64+0.5589.01+0.97

РПЛ в следующем сезоне могут пополнить два новых арбитра

Ротация арбитров между МИР Российской премьер лигой (РПЛ) и МЕЛБЕТ Первой Лигой в следующем сезоне, предположительно, составит два человека, сообщил «Матч ТВ» глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

РПЛ в следующем сезоне могут пополнить два новых арбитра
© Матч ТВ

Российский футбольный сезон завершился в воскресенье суперфиналом FONBET Кубка страны, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Победителем РПЛ стал петербургский «Зенит». По ходу чемпионата произошло несколько скандальных эпизодов, связанных с работой арбитров.

— Будут ли новые имена в РПЛ в следующем сезоне?

— Да, они будут, 100%. Мы будем подводить итоги. У нас есть подготовленные рейтинги, есть арбитры с необходимой лицензией и есть те, кто еще учится. Будут и те, кто уйдет вниз, так как не показал необходимого качества в премьер лиге. Окончательно это будет решение ЭСК, но в настоящий момент думаем, что ротация составит как минимум два человека. То есть два человека в РПЛ, два — в Первую лигу, — сказал Каманцев «Матч ТВ».

Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители