РПЛ в следующем сезоне могут пополнить два новых арбитра

— Да, они будут, 100%. Мы будем подводить итоги. У нас есть подготовленные рейтинги, есть арбитры с необходимой лицензией и есть те, кто еще учится. Будут и те, кто уйдет вниз, так как не показал необходимого качества в премьер лиге. Окончательно это будет решение ЭСК, но в настоящий момент думаем, что ротация составит как минимум два человека. То есть два человека в РПЛ, два — в Первую лигу, — сказал Каманцев «Матч ТВ».