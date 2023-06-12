Дани Алвес вновь проиграл апелляцию по делу о предварительном освобождении из тюрьмы

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес останется под стражей после после отклонения судом столицы Каталонии его очередного ходатайства о предварительном освобождении, сообщает Mundo Deportivo.

© Матч ТВ

Бразилец не покинет тюрьму «Брайанс 2», куда он поступил 20 января по обвинению в предполагаемом изнасиловании 23 летней девушки.

Суд отклонил апелляцию, поданную адвокатами Дани Алвеса в прошлую пятницу на слушаниях, проведенных с участием всех сторон по делу. При этом Кристобаль Мартелл, адвокат игрока, использовал различные аргументы, чтобы продемонстрировать отсутствие риска бегства, сосредоточив внимание на том факте, что перевод и регистрация его детей в Барселоне подтверждают его желание остаться в каталонской столице, пока не состоится судебное разбирательство.

Также адвокат представил суду записи с камер наблюдения ночного клуба, которые, по его мнению, показывают нормальные отношения между ним и потерпевшей перед входом в туалет, и последнее заявление, которое его клиент дал судье 20 апреля, в котором он признал, что между Алвесом и потерпевшей были отношения, но заверил, что они были по обоюдному согласию. Однако суд не принял эти доводы защиты.