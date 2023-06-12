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Бывший тренер «Спартака» сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Армении

Бывший тренер московского Спартака Дмитрий Гунько, возглавляющий ереванский «Уратру», сравнил зарплаты в Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионате Армении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер «Спартака» сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Армении
© Lenta.ru

По словам специалиста, доходы игроков в элитном российском дивизионе несоизмеримо выше.

«Возможно, в Армении они такие же, как в нижней половине таблицы первой лиги», — заявил Гунько.

Экс-наставник красно-белых также рассказал о премиальных за победу в чемпионате Армении.

«Они такие же, как в первой команде "Спартака" за одну победу», — отметил Гунько.

Тренер с 2008 по 2020 год работал в системе «Спартака». Он возглавлял вторую и молодежную команды москвичей, несколько раз был исполняющим обязанности главного тренера первой команды. В «Уратру» специалист работает с июня прошлого года.

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