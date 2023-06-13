Полузащитник ЦСКА высказался о следующем Кубке России

"Я очень счастлив, - сказал Медина. - Мы очень рады завоевать этот титул. Вся команда счастлива, будем праздновать. А в следующем сезоне постараемся его сохранить у себя. Я бы не сказал, что это самая важная победа в карьере, но я очень счастлив, потому что у меня получилось добиться такого результата здесь, в России".