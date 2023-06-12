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Стало известно о планах Гвардиолы завершить карьеру

Главный тренер ФК «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб через два года, пишет The Sun со ссылкой на источник.

Стало известно о планах Гвардиолы завершить карьеру
© globallookpress.com

По данным газеты, после окончания контракта с «горожанами» в 2025 году, Гвардиола может уйти в итальянский чемпионат, либо в одну из европейских сборных.

Источник пояснил, что испанский специалист также думает и о полном завершении тренерской карьеры через 9 лет, в 2032 году.

Напомним, что тренер работал в «Барселоне» и «Баварии». В качестве тренера завоевал 35 трофеев, трижды выиграл Лигу чемпионов.

Контракт с «Манчестер Сити» Гвардиола заключил в 2016 году. В 2022 году срок соглашения был продлен до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 команда под его руководством оформила требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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