Стало известно о планах Гвардиолы завершить карьеру
Главный тренер ФК «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб через два года, пишет The Sun со ссылкой на источник.
По данным газеты, после окончания контракта с «горожанами» в 2025 году, Гвардиола может уйти в итальянский чемпионат, либо в одну из европейских сборных.
Источник пояснил, что испанский специалист также думает и о полном завершении тренерской карьеры через 9 лет, в 2032 году.
Напомним, что тренер работал в «Барселоне» и «Баварии». В качестве тренера завоевал 35 трофеев, трижды выиграл Лигу чемпионов.
Контракт с «Манчестер Сити» Гвардиола заключил в 2016 году. В 2022 году срок соглашения был продлен до 30 июня 2025 года.
В сезоне-2022/23 команда под его руководством оформила требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.