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В английской премьер‑лиге могут ввести потолок зарплат — СМИ

Клубы английской премьер лиги (АПЛ) рассматривают возможность введения потолка расходов, который ограничил бы сумму, которую любой клуб может потратить на заработную плату футболистов команды, сообщает The Times.

В английской премьер‑лиге могут ввести потолок зарплат
© globallookpress.com

Такая мера позволит поддерживать конкуренцию в лиге в условиях, когда разница в финансовых возможностях клубов, участвующих в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, и остальных клубов АПЛ велика и продолжает расти.

Идея состоит в том, чтобы привязать расходы на заработную плату игроков к сумме, которую получит клуб, занявший последнее место в лиге, от телевизионных прав.

Если проект будет одобрен, то зарплатная ведомость ведущих клубов может быть ограничена суммой, которая, например, в четыре раза превышает доходы 20 го клуба лиги от продажи ТВ прав. Отмечается, что окончательный формат потолка зарплат пока находится в стадии разработки. И это предложение является лишь одним из нескольких вариантов контроля над расходами.

Согласно официальному отчету АПЛ, в сезоне 2021/22 «Норвич», который занял последнее место в чемпионате, получил 100,6 миллиона фунтов стерлингов в качестве выплат от вещателей. Таким образом, согласно предлагаемому плану, потолок составил бы 402,4 миллиона фунтов. При этом издание отмечает, что в том сезоне самый большой зарплатный фонд был у «Манчестер Юнайтед» — 384 миллиона фунтов, что укладывается в потолок.

Также премьер лига рассматривает возможность введения правила, по которому клубы не могут потратить на зарплаты и трансферы более 85% доходов.

Эти предложения будут обсуждаться на ежегодном собрании премьер лиги в Хэмпшире во вторник и среду.

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