В английской премьер‑лиге могут ввести потолок зарплат

Клубы английской премьер лиги (АПЛ) рассматривают возможность введения потолка расходов, который ограничил бы сумму, которую любой клуб может потратить на заработную плату футболистов команды, сообщает The Times.

Такая мера позволит поддерживать конкуренцию в лиге в условиях, когда разница в финансовых возможностях клубов, участвующих в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, и остальных клубов АПЛ велика и продолжает расти.

Идея состоит в том, чтобы привязать расходы на заработную плату игроков к сумме, которую получит клуб, занявший последнее место в лиге, от телевизионных прав.

Если проект будет одобрен, то зарплатная ведомость ведущих клубов может быть ограничена суммой, которая, например, в четыре раза превышает доходы 20 го клуба лиги от продажи ТВ прав. Отмечается, что окончательный формат потолка зарплат пока находится в стадии разработки. И это предложение является лишь одним из нескольких вариантов контроля над расходами.

Согласно официальному отчету АПЛ, в сезоне 2021/22 «Норвич», который занял последнее место в чемпионате, получил 100,6 миллиона фунтов стерлингов в качестве выплат от вещателей. Таким образом, согласно предлагаемому плану, потолок составил бы 402,4 миллиона фунтов. При этом издание отмечает, что в том сезоне самый большой зарплатный фонд был у «Манчестер Юнайтед» — 384 миллиона фунтов, что укладывается в потолок.

Также премьер лига рассматривает возможность введения правила, по которому клубы не могут потратить на зарплаты и трансферы более 85% доходов.