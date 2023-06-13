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Хесус Медина рассказал, в чем главная особенность тренера ЦСКА Федотова

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал «Матч ТВ», в чем заключается главная особенность главного тренера армейцев Владимира Федотова.

Полузащитник Медина рассказал, в чем главная особенность тренера Федотова
© Матч ТВ

ЦСКА в воскресенье победил «Краснодар» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 6:5 — по пен.). Этот трофей стал для армейцев первым с 2018 года, когда «красно синие» стали обладателями Суперкубка России. Прошедший сезон стал первым для Федотова в качестве главного тренера ЦСКА. Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России.

— В чем особенность Владимира Федотова?

— Федотов — сильный тренер! У него боевой характер и русский менталитет победителя. Он очень хорошо понимает и знает футбол. Думаю, что в следующем году мы будем еще сильнее, — сказал Медина «Матч ТВ».

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