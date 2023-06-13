Убийцу болельщика ЦСКА арестовали в Турции

По информации источника, были задержаны двое подозреваемых, один из них, Умут А., был арестован и отправлен в тюрьму. Второй подозреваемый был отпущен на условиях судебного контроля. Умут А. лишь ударил Нечипорчука. Удар ножом, который стал смертельным для россиянина, нанёс Джихан К., который также был арестован и доставлен в здание суда.