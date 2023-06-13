$82.64+0.5589.01+0.97

Убийцу болельщика ЦСКА арестовали в Турции

Подозреваемый в убийстве российского болельщика московского ЦСКА Вячеслава Нечипорчука был арестован в Турции. Об этом сообщает Ikizdere Haber Sitesi.

Убийцу болельщика ЦСКА арестовали в Турции
© РИА Новости

По информации источника, были задержаны двое подозреваемых, один из них, Умут А., был арестован и отправлен в тюрьму. Второй подозреваемый был отпущен на условиях судебного контроля. Умут А. лишь ударил Нечипорчука. Удар ножом, который стал смертельным для россиянина, нанёс Джихан К., который также был арестован и доставлен в здание суда.

Напомним, россиянин Нечипорчук был убит после конфликта на улицах Стамбула. Болельщик приехал в Турцию для посещения финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» (1:0). Нечипорчук отказался отдавать свой телефон грабителям.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители