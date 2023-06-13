$82.64+0.5589.01+0.97

Два гола Миранчука претендуют на звание лучшего в сезоне у "Торино"

Два гола российского полузащитника итальянского футбольного клуба "Торино" Алексея Миранчука номинированы на звание лучшего в сезоне-2022/23 в составе команды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Торино".

Два гола россиянина Миранчука претендуют на звание лучшего в сезоне у "Торино"
© Соцсети

В список 10 лучших голов сезона попали мячи, забитые Миранчуком в ворота "Вероны" в матче 16-го тура чемпионата Италии и в ворота "Фиорентины" в матче 19-го тура. Победитель будет определен голосованием болельщиков.

Миранчуку 27 лет, он выступает за "Торино" с начала сезона-2022/23 на правах аренды. В 29 матчах завершившегося розыгрыша чемпионата Италии полузащитник отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Права на Миранчука принадлежат "Аталанте", в которую он перешел летом 2020 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители