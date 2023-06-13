Два гола россиянина Миранчука претендуют на звание лучшего в сезоне у "Торино"

Два гола российского полузащитника итальянского футбольного клуба "Торино" Алексея Миранчука номинированы на звание лучшего в сезоне-2022/23 в составе команды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Торино".

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В список 10 лучших голов сезона попали мячи, забитые Миранчуком в ворота "Вероны" в матче 16-го тура чемпионата Италии и в ворота "Фиорентины" в матче 19-го тура. Победитель будет определен голосованием болельщиков.