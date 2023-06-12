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«Челси» может подписать Мамардашвили

Лондонский «Челси» рассматривает вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Подписать Меньяна клуб не сможет из-за высокой цены, сообщает Evening Standard.

«Челси» может подписать Мамардашвили
© globallookpress.com

Ранее сообщалось, что «Челси» был готов на приобретение Андре Онана из миланского «Интера», за которого итальянский клуб потребует не менее € 58 млн.

Считается, что грузинский футболист станет первоочередной целью «синих» на позицию вратаря, если им не удастся оформить трансфер Онана.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Мамардашвили провел 38 матчей, 7 из которых выстоял без пропущенных голов. Грузинский вратарь играет за «Валенсию» с сезона-2021/2022, до этого он на протяжении двух лет выступал за «Локомотив Тбилиси». Начал карьеру Мамардашвили в «Рустави».

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