«Челси» может подписать Мамардашвили

Ранее сообщалось, что «Челси» был готов на приобретение Андре Онана из миланского «Интера», за которого итальянский клуб потребует не менее € 58 млн.

Считается, что грузинский футболист станет первоочередной целью «синих» на позицию вратаря, если им не удастся оформить трансфер Онана.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Мамардашвили провел 38 матчей, 7 из которых выстоял без пропущенных голов. Грузинский вратарь играет за «Валенсию» с сезона-2021/2022, до этого он на протяжении двух лет выступал за «Локомотив Тбилиси». Начал карьеру Мамардашвили в «Рустави».