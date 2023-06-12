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Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии

Хорватский полузащитник Лука Модрич намерен остаться в мадридском «Реале», несмотря на предложение из Саудовской Аравии в размере около € 80 млн зарплаты за сезон, сообщает Marca.

Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии
© Чемпионат.com

Предложение поступило от клуба «Аль-Ахли Джидда». Сумма, предложенная ими, в семь раз превышает гонорар, получаемый Модричем в «Реале», где он является одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Тем не менее, 37-летний хорват намерен остаться в клубе. Одна из причин — желание игрока увидеть «Нуэво Бернабеу», обновлённую версию стадиона «сливочных», которая сейчас находится в разработке.

Модрич сейчас получает множество предложений от арабских клубов. Правительство Саудовской Аравии всячески спонсирует вложения в известных игроков, чтобы поднять уровень своей национальной лиги и получить право провести чемпионат мира 2030 года.

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