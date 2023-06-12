Вагнер Лав: тренируюсь даже в отпуске, мне уже не 20

«Я уже заработал достаточно денег, я играю не ради них. Я здесь, чтобы творить историю, завоёвывать титулы, оставлять наследие и передавать свои знания молодым. Это моя цель.



Где-то в 2015 году я осознал, что могу играть столько, сколько захочу — просто нужно следить за собой. Я соблюдаю диету, хорошо отдыхаю и много тренируюсь, даже в межсезонье. Моя жена Лене была одним из главных идеологов такого режима.



Раньше я почти никогда не тренировался в отпуске, но, когда я начал жить с ней, всё изменилось. Даже на курорте она носит с собой спортивную одежду. Это стало обычным явлением. Мне уже не 20, обмен веществ другой», – рассказал Лав в интервью O Globo.