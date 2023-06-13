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Футбольный тренер Гаджиев считает голкипера ЦСКА Акинфеева лучшим вратарем тысячелетия

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, передает «Чемпионат».

Тренер Гаджиев назвал лучшего вратаря тысячелетия
© РИА Новости

«Акинфеев — большой мастер. Лучший вратарь нового тысячелетия. Игорь дебютировал в 2003 году, и вот уже на протяжении 20 лет он лучший вратарь страны», — сказал Гаджиев.

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России против «Краснодара». Основное время завершилось со счетом 1:1. Действия голкипера помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за армейцев, 350 из которых стали сухими.

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

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