Тренер Гаджиев назвал лучшего вратаря тысячелетия

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, передает «Чемпионат».

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«Акинфеев — большой мастер. Лучший вратарь нового тысячелетия. Игорь дебютировал в 2003 году, и вот уже на протяжении 20 лет он лучший вратарь страны», — сказал Гаджиев.

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России против «Краснодара». Основное время завершилось со счетом 1:1. Действия голкипера помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за армейцев, 350 из которых стали сухими.