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Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии

Немецкий полузащитник Тони Кроос отверг отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии
© Чемпионат.com

Игрок мадридского «Реала» получил предложение от амбициозного арабского футбольного проекта, но ответил отказом, сообщает Bild.

Контракт игрока с клубом завершится в конце июня, и «Реал» так и не объявил о продлении соглашения с ним. Несмотря на это, немец всё равно отказался от предложения из Саудовской Аравии.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Кроос провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Он выступает за «сливочных» на протяжении 9 сезонов, туда он перешёл из мюнхенской «Баварии» в 2014 году.

Арабские клубы сейчас особенно активны на трансферном рынке: недавно «Аль-Иттихад» оформил трансфер Карима Бензема, также некоторые клубы аравийской лиги претендуют на таких футболистов, как Лука Модрич, Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и др.

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