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Де Лаурентис хочет, чтобы Галтье возглавил «Наполи»

По информации журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может стать новым наставником итальянского клуба «Наполи». Владелец команды Аурелио Де Лаурентис заинтересован в приглашении 56-летнего французского специалиста на эту должность. Кроме того, в список кандидатов также входят Руди Гарсия и Пауло Соуза.

Главный тренер ПСЖ может возглавить «Наполи»
© Betassist

Галтье возглавил «ПСЖ» в июле текущего года и уже сумел привести команду к победе в чемпионате Франции и Суперкубке страны. Однако руководство парижан может расторгнуть контракт с тренером, который действителен до лета 2024 года.

В свою очередь, Лучано Спаллетти, который ранее возглавлял «Наполи», объявил о своём уходе из клуба в мае этого года. С итальянским тренером наставничество команды принесло первый за 33 года титул в Серии А.

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