Карпин: обидно проигрывать, а не пропускать
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что ему не было обидно из-за того, что именно Артём Дзюба забил три мяча его команде.
«Вы мне не поверите, но нет (не обидно — прим. „Чемпионата“). Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы всё равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили», цитирует Карпина Sport24.
Артём Дзюба, нападающий «Локомотива», отметился хет-триком в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (матч завершился с итоговым счётом 3:1).
В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ростов» занял 4-е место, набрав 53 очка в 30 матчах. За минувший сезон клуб одержал 15 побед, потерпел 7 поражений и 8 раз сыграл вничью.
«Локомотив» же завершил сезон на 8 месте, набрав 45 очков.