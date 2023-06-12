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Карпин: обидно проигрывать, а не пропускать

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что ему не было обидно из-за того, что именно Артём Дзюба забил три мяча его команде.

Карпин: "Обидно проигрывать, а не пропускать"
© Чемпионат.com

«Вы мне не поверите, но нет (не обидно — прим. „Чемпионата“). Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы всё равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили», цитирует Карпина Sport24.

Артём Дзюба, нападающий «Локомотива», отметился хет-триком в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (матч завершился с итоговым счётом 3:1).

В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ростов» занял 4-е место, набрав 53 очка в 30 матчах. За минувший сезон клуб одержал 15 побед, потерпел 7 поражений и 8 раз сыграл вничью.

«Локомотив» же завершил сезон на 8 месте, набрав 45 очков.

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