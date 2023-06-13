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«Никогда не говори никогда». Карпин — о своём возможном возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём возможном возвращении в московский «Спартак», заявив, что сейчас оно нереально, однако через несколько лет может быть всё что угодно.

Карпин высказался о своем возможном возвращении в «Спартак»
© Чемпионат.com

«Реально ли моё возращение в «Спартак»? Никогда не говори никогда. На данный момент это нереально, я в «Ростове». А что будет через год-два-три — никто не знает», — приводит слова Карпина Sport24.

Карпин работал генеральным директором и главным тренером «Спартака», когда владельцем московской команды был Леонид Федун, который ушёл из клуба в 2022 году. Контракт специалиста с «Ростовом» рассчитан до июля 2024 года. Также Карпин является главным тренером сборной России. Соглашение с национальной командой действует до мая 2026 года.

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