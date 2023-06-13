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В Федерации футбола Камеруна заявили, что матч с Россией был отменен не из-за политики

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал отмену товарищеского матча против сборной России. 23 мая стало известно о срыве игры с африканской командой. Встреча должна была пройти в Москве 15 июня.

В сборной Камеруна объяснили отмену товарищеского матча с Россией
© Газета.Ru

"Матч с Россией был отменен из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня", — цитирует Джунана Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о товарищеском матче России и Катара.

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