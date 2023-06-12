Агент Фернандеса рассказал о переговорах футболиста с ЦСКА

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА. Главный тренер армейцев Владимир Федотов предположил, что причина разрыва соглашения с бразильцами заключается в тяжелой адаптации спортсмена. «Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране», — заявил специалист.