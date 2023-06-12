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Агент Фернандеса рассказал о переговорах футболиста с ЦСКА

Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, рассказал о переговорах футболиста с ЦСКА. Слова специалиста приводит «Евро-Футбол.ру».

Агент Фернандеса рассказал о переговорах футболиста с ЦСКА
© РИА Новости

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — заявил Машаду.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА. Главный тренер армейцев Владимир Федотов предположил, что причина разрыва соглашения с бразильцами заключается в тяжелой адаптации спортсмена. «Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране», — заявил специалист.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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