«Реал Сосьедад» готов предложить «Локомотиву» €2 млн за трансфер Тикнизяна

Как утверждают источники Metaratings.ru, испанский «Реал Сосьедад» готов предложить «Локомотиву» два миллиона евро за трансфер защитника сборной Армении Наира Тикнизяна.

Утверждается, что испанский клуб активно следит за футболистом, но пока не делал официальных предложений. Ранее тот же Metaratings.ru сообщал, что футболист находится в шорт листе испанского клуба.

Также СМИ утверждает, что «Локомотив» не готов отпускать защитника за такую сумму. Его контракт со столичной командой действует до 2026 года.