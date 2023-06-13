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«Реал Сосьедад» готов предложить «Локомотиву» €2 млн за трансфер Тикнизяна — СМИ

Как утверждают источники Metaratings.ru, испанский «Реал Сосьедад» готов предложить «Локомотиву» два миллиона евро за трансфер защитника сборной Армении Наира Тикнизяна.

«Реал Сосьедад» готов предложить «Локомотиву» €2 млн за трансфер Тикнизяна
© Матч ТВ

Утверждается, что испанский клуб активно следит за футболистом, но пока не делал официальных предложений. Ранее тот же Metaratings.ru сообщал, что футболист находится в шорт листе испанского клуба.

Также СМИ утверждает, что «Локомотив» не готов отпускать защитника за такую сумму. Его контракт со столичной командой действует до 2026 года.

В сезоне 2022/23 Тикнизян провёл в МИР РПЛ 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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