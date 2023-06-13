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Мостовой: к Карпину на стажировку не пойду, у меня настрой на Европу

Бывший футболист сборной России и ряда европейских клубов Александр Мостовой заявил, что не хочет идти на тренерскую стажировку к Валерию Карпину. Также он заявил, что не горит желанием стажироваться в Российской Премьер-Лиге — Мостовой настроен на Европу.

Мостовой не хочет идти на стажировку к Карпину
© Чемпионат.com

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никах отношений — было бы странно идти именно к нему. И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Александра Мостового Sport24.

Карпин и Мостовой выступали за испанскую «Сельту» на протяжении пяти лет (с 1997 по 2002 год). Напомним, в середине мая 54-летний Мостовой подал документы на обучение в тренерской академии Российского футбольного союза.

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