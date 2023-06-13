Мостовой не хочет идти на стажировку к Карпину

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никах отношений — было бы странно идти именно к нему. И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Александра Мостового Sport24.