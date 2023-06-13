Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отказался от продления контракта с клубом «Пари Сен-Жермен». С июня 2024 года спортсмен станет свободным агентом. Об этом сообщает газета L’Équipe.

По информации издания, контракт форварда с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24, однако он предусматривает опцию продления на один сезон. Как рассказал осведомленный источник, Мбаппе уже направил руководству клуба письмо, в котором сообщил, что не станет пользоваться данной опцией.

В свою очередь издание The New York Times пишет, что француз будет настаивать на переходе в испанский «Реал». Подобный трансфер обсуждался клубами в 2021 году, но тогда сам Мбаппе в последний момент отказался от перехода и остался в ПСЖ.

Килиану Мбаппе 24 года. В составе ПСЖ он играет с 2018 года, за это время вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны.

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и серебряным призером мирового первенства 2022 года. При этом на турнире в Катаре он был признан лучшим бомбардиром, забив за время чемпионата восемь голов.

Ранее чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси заявил, что уходит из французского ПСЖ по окончании сезона. Он поблагодарил «Пари Сен-Жермен» и партнеров по команде.

Кроме того, пресс-служба ПСЖ сообщила, что чемпион мира по футболу испанский защитник Серхио Рамос по окончании текущего сезона также покинет французский клуб. Футболисту 37 лет, в ПСЖ он выступал с 2021 года. В составе команды он два раза становился чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.