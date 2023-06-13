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Фернандес ведет переговоры по возвращению в ЦСКА

Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, говоря о будущем футболиста, не исключил возможности возвращения игрока в ЦСКА.

Фернандес ведет переговоры по возвращению в ЦСКА
© «ЧЕМПИОНАТ»

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Машаду.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В декабре 2022 года 32-летний защитник перешел в «Интернасьонал», однако в апреле 2023-го разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Начал свою карьеру Фернандес в бразильском «Гремио», где провел три сезона — с 2009 по 2011.

Также Фернандес выступал в составе сборной России. Один из самых крупных турниров, в которых поучаствовал футболист — Чемпионат мира 2018 года.

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