Александр Мостовой заявил, что не хочет начинать тренерскую карьеру с нуля
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не готов начинать тренерскую карьеру с нуля после получения тренерской лицензии. Его слова передает РИА Новости.
"Готов ли подниматься с нуля? Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол, 15 из них — в Европе. РПЛ? Хотя бы", — сказал Мостовой.
Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки. С ним также будут обучаться экс-игроки сборной Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев и Роман Павлюченко.
Ранее Мостовой признался, что не готов идти на стажировку в команду Валерия Карпина.