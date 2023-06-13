Холанд признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в сезоне-2022/2023

Напомним, что норвежец выступал за "Ман Сити" первый сезон. В минувшем сезоне Холанд принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и сделать девять результативных передач во всех турнирах. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежца составляет €170 млн. Напомним, что "Манчестер Сити" оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы стала лучшей в Английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке Англии и Лиге чемпионов.