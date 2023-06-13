$82.64+0.5589.01+0.97

Холанд признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в сезоне-2022/2023

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Холанд признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в сезоне-2022/2023
© globallookpress.com

Напомним, что норвежец выступал за "Ман Сити" первый сезон. В минувшем сезоне Холанд принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и сделать девять результативных передач во всех турнирах. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежца составляет €170 млн. Напомним, что "Манчестер Сити" оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы стала лучшей в Английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский "Аякс" и немецкий "Байер", прокомментировал игру Эрлинга Холанда в финале Лиги чемпионов с "Интером" (1:0).

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители