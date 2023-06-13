$82.64+0.5589.01+0.97

Александр Мостовой назвал тренера "Спартака" Абаскаля ноунеймом

Бывший футболист сборной России нелестно высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале. Его слова передает РИА Новости.

Мостовой резко высказался о тренере "Спартака"
© ТАСС

"Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров", — сказал Мостовой.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 "Спартак" выиграл бронзовые медали, уступив в турнирной таблице лишь петербургскому "Зениту" и московскому ЦСКА. Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера "Спартака" по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским "Базелем", с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в "Севилье", швейцарских "Кьяссо" и "Лугано", итальянском "Асколи" и греческом "Волосе".

Ранее Гильермо Абаскаль оценил прошедший сезон в исполнении своей команды.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители