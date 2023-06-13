Мостовой резко высказался о тренере "Спартака"

Александр Мостовой назвал тренера "Спартака" Абаскаля ноунеймом
Бывший футболист сборной России нелестно высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале. Его слова передает РИА Новости.
"Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров", — сказал Мостовой.
Напомним, что по итогам сезона-2022/23 "Спартак" выиграл бронзовые медали, уступив в турнирной таблице лишь петербургскому "Зениту" и московскому ЦСКА. Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера "Спартака" по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским "Базелем", с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в "Севилье", швейцарских "Кьяссо" и "Лугано", итальянском "Асколи" и греческом "Волосе".
Ранее Гильермо Абаскаль оценил прошедший сезон в исполнении своей команды.