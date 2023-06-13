Мостовой резко высказался о тренере "Спартака"

"Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров", — сказал Мостовой.