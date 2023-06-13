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Источник: «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара, стороны уже договорились

«Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара — семья Глэйзеров приняла решение продать клуб катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани, информирует Mirror со ссылкой на катарские СМИ.

Стал известен покупатель «Манчестер Юнайтед»
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, заявка катарского инвестора на покупку «Манчестер Юнайтед» перебила предложение от Джима Рэтклиффа. Таким образом, именно Джассим бин Хамад Аль Тани станет новым владельцем «красных дьяволов». О сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 75 очков. Они сыграли 38 матчей за сезон, одержали 23 победы, потерпели девять поражений и шесть раз сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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