Экс-капитан «Спартака» рассказал о состоянии госпитализированного Ширко

Экс-капитан "Спартака" Титов заявил, что Ширко попал в больницу из-за проблем с сердцем
Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного из-за проблем с сердцем ветерана красно-белых Александра Ширко.
«Вчера Саша в «Лужниках» играл на правительственном турнире за команду Московской области, почувствовал себя плохо — сбился сердечный ритм. Я говорил с ним по телефону, с ним все хорошо. Проведет некоторое время в палате», — сказал Титов «Матч ТВ».
Ширко был игроком «Спартака» с 1995 по 2021 год и провел за красно-белых 174 матча, в которых забил 52 гола. Затем он выступал за московское «Торпедо», ярославский «Шинник», грозненский «Терек» и «Томь».
В сентябре 2022 года экс-форвард спартаковцев принял участие в ответном Матче легенд с бывшими футболистами петербургского «Зенита». Встреча завершилась со счетом 2:1, красно-белые одержали волевую победу над сине-бело-голубыми благодаря голам Ширко и Романа Павлюченко.