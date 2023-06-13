Экс-капитан «Спартака» рассказал о состоянии госпитализированного Ширко

«Вчера Саша в «Лужниках» играл на правительственном турнире за команду Московской области, почувствовал себя плохо — сбился сердечный ритм. Я говорил с ним по телефону, с ним все хорошо. Проведет некоторое время в палате», — сказал Титов «Матч ТВ».