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Гунько: атмосфера в «Спартаке» была не очень. Все понимали: я — временная фигура

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько вспомнил своё назначение и. о.главного тренера «Спартака» в марте 2014 года после ухода из московского клуба Валерия Карпина.

Тренер Гунько: атмосфера в «Спартаке» была не очень
© Чемпионат.com

«Надо было попробовать — это точно. Хотя это было очень экстремально. Так ребёнка учат плавать: бросили в воду, и он барахтается. Так и со мной получилось. Но, естественно, я ни о чём не жалею. Тот опыт, который я получил, был очень важным. Естественно, сейчас я бы работал совсем по-другому.

Есть множество факторов: взаимоотношения в коллективе, в штабе, тренировочный процесс, питание, доверие к тренеру, физподготовка и так далее. Важно, что говорит президент клуба, поддерживает или не поддерживает. На тот момент у меня были одни приоритеты, а теперь — совсем другие. Грубо говоря, тогда я думал: сейчас дам команде эти упражнения, и она заиграет. Теперь рассуждаю совсем по-другому. Но вместе с тем считаю, что тренер должен быть защищён руководством и спокойно формировать команду. А команда должна видеть цели и верить тренеру.

Сплочён ли был коллектив? Ну а как вы думаете, если в игре с «Динамо» у меня Комбаров с Хурадо друг другу предъявляли претензии на бровке? Естественно, атмосфера была не очень хорошая.

Самая большая сложность ситуации заключалась в том, что все — и футболисты, и руководители — понимали: я — временная фигура. Но, если бы я вырулил, думаю, остался бы работать. Наверное, и у руководства была надежда, что я налажу процесс, и всё пойдёт.

Ребята из дубля представляли, что из себя представляет тренер Гунько — я же проработал с ним три года на тот момент. Но остальным футболистам мне надо было что-то доказывать, чтобы они мне поверили. Время для этого было не самое подходящее. А в другое время меня бы и не выбрали. Если бы всё было хорошо, руководство не остановилось бы на моей кандидатуре. Поддержки от футболистов было наивно ждать. Там все уже ждали отпуска и думали: когда уже этот сезон закончится? Вытравить эти настроения было крайне сложно. Мне это не удалось», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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