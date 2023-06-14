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Набабкин: Дивеев — наследник Игнашевича. Не знаю, как он так научился бить пенальти

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высоко отозвался об игроке армейцев Игоре Дивееве, сравнив его с бывшим футболистом красно-синих Сергеем Игнашевичем.

Набабкин: Дивеев — наследник Игнашевича. Не знаю, как он так научился бить пенальти
© Чемпионат.com

«Эмоции перехлёстывают, всё супер! Ребята — молодцы, как и болельщики. Поздравляю весь цсковский дом. Удар Дивеева в серии пенальти? Не знаю, как он так научился бить. Надо у него спросить. Игорь — наследник Игнашевича», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, ЦСКА встречался с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, обыгравшие «быков» в серии послематчевых пенальти — 6:5.

Игорь Дивеев в сезоне-2022/2023 провёл 20 матчей за армейцев в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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