Набабкин: Дивеев — наследник Игнашевича. Не знаю, как он так научился бить пенальти

«Эмоции перехлёстывают, всё супер! Ребята — молодцы, как и болельщики. Поздравляю весь цсковский дом. Удар Дивеева в серии пенальти? Не знаю, как он так научился бить. Надо у него спросить. Игорь — наследник Игнашевича», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.