«Рубин» захотел расстаться с Дзагоевым

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не входит в планы команды на следующий сезон. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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По информации источника, ключевой причиной недовольства руководства «Рубина» Дзагоевым является травматизм полузащитника. Футболист часто получает мышечные повреждения, из-за которых пропускает тренировочные занятия. Также Дзагоев не способен играть чаще чем один матч за три недели.

Сам Дзагоев хотел остаться в «Рубине» ещё на один сезон.