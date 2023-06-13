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Вратарь «Крыльев» Овсянников — об аренде в португальский клуб: «Было ужасное поле, а в квартире плохое отопление»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал «Матч ТВ» о выступлении в Португалии и условиях проживания в стране.

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал про игру за португальский клуб
© РИА Новости

Овсянников в сезоне 2017/18 был арендован португальской «Лейрией».

— Как поступило предложение?

— В этот момент у меня появился агент. Сначала поступило предложение Егору Голенкову, затем мне. Глаза загорелись — Португалия, Европа! Мы сразу согласились и поехали.

— Голенков в интервью коллегам жаловался на ужасные бытовые условия.

— Думали, что будем тренироваться с основной командой, но начали работать с дублем, было ужасное поле — синтетика плохого качества, Егору вроде даже делали операцию на колене. Добираться долго — минут 20–30 от дома. Позже потихоньку перешли к тренировкам с основой, у них было натуральное поле.

В квартире плохое отопление, стояли электрические обогреватели, не было батарей, постоянная влажность, особенно зимой. Готовили себе сами, это тоже доставляло дискомфорт. Я вообще никогда не готовил, в Самаре столовая — все готово, а там пришлось учиться.

Ожидания были немного выше, но я знал, что команда не из премьер лиги. Понимал, что еду показывать себя и двигаться дальше, — рассказал Овсянников в интервью «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 24 летний голкипер провел 11 матчей за «Крылья», в четырех встречах отыграл «на ноль».

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