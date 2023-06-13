Болельщики сборной Украины во время матча с национальной командой Германии поблагодарили немецкое правительство за поставки военной техники.

12 июня сборные Германии и Украины сыграли вничью в товарищеской встрече. Матч, прошедший на стадионе в Бремене, завершился со счётом 3:3.

Во время матча группа украинских фанатов вывесила на стадионе в Бремене баннер, на котором было написано «Спасибо, теперь у меня есть Леопард». Таким образом, болельщики сборной Украины отреагировали на поставки военной техники.