«Спасибо, теперь у меня есть Леопард». Фанаты сборной Украины поблагодарили Германию за танки
Болельщики сборной Украины во время матча с национальной командой Германии поблагодарили немецкое правительство за поставки военной техники.
12 июня сборные Германии и Украины сыграли вничью в товарищеской встрече. Матч, прошедший на стадионе в Бремене, завершился со счётом 3:3.
Во время матча группа украинских фанатов вывесила на стадионе в Бремене баннер, на котором было написано «Спасибо, теперь у меня есть Леопард». Таким образом, болельщики сборной Украины отреагировали на поставки военной техники.
Сборная Украины по футболу принимает участие в отборе на чемпионат Европы. Квалификация началась 23 марта 2023 года. В общей сложности украинская команда проведёт восемь матчей в квалификации в 2023 году.