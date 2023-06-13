Карпин высказался о гегемонии «Зенита»

Наставник "Ростова" Карпин о гегемонии "Зенита": вы не смотрите на Европу, когда вам невыгодно
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), перелает Sport24.
«Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно — нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была «Бавария»?» — сказал Карпин.
«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Петербургский клуб оформил пятое чемпионство подряд. Всего на счету команды с берегов Невы десять трофеев чемпионатов России. Таким образом, теперь над эмблемой клуба расположены две чемпионские звезды.
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