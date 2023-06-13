Тьерри Анри дал совет Холанду, как забивать 100 голов в неделю

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри посоветовал норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, как забивать еще больше голов в матчах.

«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой, но если бы, когда идешь спиной к воротам, ты бы больше уходил вправо, то забивал бы 100 голов в неделю», — цитирует Анри Marca.

Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежца составляет €170 млн.