«Аль-Хиляль» вместо Месси может взять нападающего «Челси»

Как отмечает издание, форвард сборной Бельгии отправился в Саудовскую Аравию, где провел первые переговоры с руководством клуба. «Аль Хиляль» предлагает форварду двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. «Челси» надеется выручить за 30 летнего игрока более 50 миллионов евро. Контракт Лукаку с английской командой рассчитан до 2026 года.