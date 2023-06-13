«Аль-Хиляль» вместо Месси может взять нападающего «Челси»

Лукаку может перейти в «Аль-Хиляль», который не смог заполучить Месси — СМИ
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль Хиляль», сообщает goal.com.
Как отмечает издание, форвард сборной Бельгии отправился в Саудовскую Аравию, где провел первые переговоры с руководством клуба. «Аль Хиляль» предлагает форварду двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. «Челси» надеется выручить за 30 летнего игрока более 50 миллионов евро. Контракт Лукаку с английской командой рассчитан до 2026 года.
Лукаку в сезоне 2022/23 выступал на правах аренды за миланский «Интер», который в финале Лиги чемпионов уступил «Манчестер Сити» (0:1).
По данным СМИ, «Аль Хиляль» в летнее трансферное окно проявлял интерес к форварду Лионелю Месси, но семикратный обладатель «Золотого мяча» решил продолжить карьеру в «Интер Майами».