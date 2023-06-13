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Спортивный директор «Оренбурга» опроверг информацию об уходе тренера Лички в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с «Матч ТВ» назвал слухами информацию, что главный тренер оренбургской команды Марцел Личка возглавит московское «Динамо».

Спортивный директор «Оренбурга» опроверг информацию об уходе Лички в «Динамо»
© Матч ТВ

Ранее Legalbet сообщил, что чех в ближайшие дни возглавит «бело голубых», вместо него главным тренером «Оренбурга» может стать бывший футболист московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик.

— Это слухи. У Лички контракт с «Оренбургом» на следующий сезон, клуб рассчитывает на него, — сказал Андреев «Матч ТВ».

«Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в чемпионате России в сезоне 2022/23.

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