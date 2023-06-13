Спортдиректор "Рубина" прокомментировал ситуацию с Дзагоевым

- Алан Дзагоев на данный момент свободный агент. Мы пока не пришли ни к какому решению, продолжаем разговаривать с игроком, - передает слова Сафонова "СЭ".

32-летний (до 17 июня) атакующий полузащитник Алан Дзагоев в сентябре 2022 года в качестве свободного агента подписал контракт до конца с выступавшим в Первой лиге казанским "Рубином", ранее футболист в течение 14 с половиной лет играл за московский ЦСКА. В прошедшем сезоне на счету Дзагоева 20 матчей в составе казанцев, 3 забитых гола и 2 результативных паса.