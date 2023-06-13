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Спортдиректор "Рубина" - о ситуации с Дзагоевым: на данный момент Алан свободный агент, мы пока не пришли к решению

Спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов рассказал о ситуации с контрактом атакующего полузащитника Алана Дзагоева.

Спортдиректор "Рубина" прокомментировал ситуацию с Дзагоевым
© Rusfootball

- Алан Дзагоев на данный момент свободный агент. Мы пока не пришли ни к какому решению, продолжаем разговаривать с игроком, - передает слова Сафонова "СЭ".

32-летний (до 17 июня) атакующий полузащитник Алан Дзагоев в сентябре 2022 года в качестве свободного агента подписал контракт до конца с выступавшим в Первой лиге казанским "Рубином", ранее футболист в течение 14 с половиной лет играл за московский ЦСКА. В прошедшем сезоне на счету Дзагоева 20 матчей в составе казанцев, 3 забитых гола и 2 результативных паса.

"Рубин" по итогам сезона Первой лиги занял первое место и примет участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

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